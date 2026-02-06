eOstroleka.pl
Skuteczna akcja „patrolowców”. Poszukiwany ostrołęczanin w rękach policji

Działania ostrołęckich policjantów wymierzone w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości przynoszą kolejne efekty. Wczoraj w ręce funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowego wpadł 49-letni mieszkaniec miasta, który najbliższy rok spędzi w odosobnieniu.

Ustalanie miejsc pobytu osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury to jeden z priorytetów codziennej służby mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Funkcjonariusze dbają o to, by prawomocne wyroki były skutecznie egzekwowane, a osoby skazane nie unikały odpowiedzialności za swoje czyny.

Do zatrzymania doszło w czwartek, 5 lutego. Policjanci patrolujący ulice Ostrołęki zauważyli 49-latka, którego tożsamość widniała w policyjnych systemach jako osoba poszukiwana.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce. Zgodnie z decyzją sądu miał do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności – informuje ostrołęcka policja.

Zatrzymanie przebiegło sprawnie. Po doprowadzeniu do komendy i wykonaniu niezbędnych czynności służbowych, 49-latek został przewieziony do jednego z zakładów karnych na terenie kraju. Tam odbędzie zasądzony mu wyrok.

Policjanci przypominają, że nikt, kto ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, nie może liczyć na bezkarność. Działania poszukiwawcze prowadzone są przez całą dobę, a każda legitymowana osoba jest drobiazgowo sprawdzana w bazach danych.

