Legendy ożyły w SP Lipniki. Uczniowie odkrywają tajemnice Kurpiowszczyzny i dzieła Janiny Krzyżewskiej [ZDJĘCIA]

W dobie wszechobecnych smartfonów i cyfrowej rozrywki, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipnikach udowodnili, że lokalna tradycja wciąż ma ogromną moc przyciągania. Ostatni konkurs szkolny poświęcony twórczości Janiny Anny Krzyżewskiej stał się nie tylko sprawdzianem wiedzy, ale przede wszystkim fascynującą podróżą w głąb tożsamości „małej ojczyzny”.
Choć współczesne korytarze szkolne częściej rozbrzmiewają dźwiękami powiadomień, w Lipnikach na moment ustąpiły one miejsca szeptom dawnych opowieści. Wydarzenie pokazało, że w najmłodszym pokoleniu wciąż tli się żywy ogień ciekawości, a lokalne legendy – pełne tajemnic i kurpiowskiej dumy – nie pozwalają o sobie zapomnieć.
Powrót do korzeni: Więcej niż konkurs
Legendy kurpiowskie to coś znacznie głębszego niż tylko baśniowe historie o magicznych postaciach. Jak udowodnił konkurs w SP Lipniki, są one swoistą kapsułą pamięci. Przekazują wiedzę o ludziach, którzy kształtowali tę ziemię, oraz o wartościach, którymi żyli nasi przodkowie – głębokiej wierze i szacunku do drugiego człowieka.
Dlatego właśnie inicjatywy szkolne promujące region nabierają tak wielkiej wagi. To nie tylko zabawa, ale cenna lekcja szacunku do dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny.
„Zielone wzgórze” i „Leśnik Bosy” – uczniowie tropem tajemnic
W ubiegłym tygodniu uczniowie klas I–III stanęli oko w oko z literackim dorobkiem regionalnej pisarki, Janiny Anny Krzyżewskiej. Młodzi uczestnicy zmierzyli się z treścią trzech opowiadań:
- „Zielone wzgórze”,
- „Baran”,
- „Leśnik Bosy”.
Dla wielu dzieci była to pierwsza okazja, by zanurzyć się w historie pachnące lasami i dawnymi Lipnikami. Podczas przygotowań uczniowie odkrywali lokalne sekrety – m.in. skąd wzięła się nazwa tajemniczej Grabskiej Góry oraz kim byli bohaterowie żyjący dawniej na tych ziemiach. Te barwne, zakorzenione w tradycji opowieści okazały się skarbnicą wiedzy, której na próżno szukać w standardowych podręcznikach.
Żywa lekcja historii i lokalnego patriotyzmu
Rywalizacja szybko przestała być zwykłym testem pamięciowym. Przerodziła się w lekcję o tym, że historia „małej ojczyzny” to nie suche daty, ale pełne emocji losy ludzi – historie zwyczajne, a przez to niezwykłe.
Szkoła z dumą ogłosiła listę laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą i zaangażowaniem, stając się ambasadorami lipnickiej historii.
Wyniki konkursu wiedzy o legendach:
- I Miejsca:
- Nadia Marcińczyk (kl. 1)
- Nikola Ruszczyk (kl. 2)
- Szymon Szulc (kl. 2)
- II Miejsca:
- Adam Krzyżykowski (kl. 1)
- Mateusz Dymarczyk (kl. 3)
- III Miejsca:
- Hanna Grajko (kl. 2)
- Marcelina Lisek (kl. 1)
- Oliwier Popielarczyk (kl. 2)
- Alan Gramadzki (kl. 3)
- Adam Parzych (kl. 2)
Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom. Zaangażowanie każdego z uczestników to dowód na to, że lokalny patriotyzm ma się dobrze, a sięganie do historycznych zakamarków Lipnik może być pasjonującą przygodą.