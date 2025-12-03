eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Legendy ożyły w SP Lipniki. Uczniowie odkrywają tajemnice Kurpiowszczyzny i dzieła Janiny Krzyżewskiej [ZDJĘCIA]

zdjecie 1014
fot. Szkoła Podstawowa w Lipnikachfot. Szkoła Podstawowa w Lipnikach
W dobie wszechobecnych smartfonów i cyfrowej rozrywki, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipnikach udowodnili, że lokalna tradycja wciąż ma ogromną moc przyciągania. Ostatni konkurs szkolny poświęcony twórczości Janiny Anny Krzyżewskiej stał się nie tylko sprawdzianem wiedzy, ale przede wszystkim fascynującą podróżą w głąb tożsamości „małej ojczyzny”.

Choć współczesne korytarze szkolne częściej rozbrzmiewają dźwiękami powiadomień, w Lipnikach na moment ustąpiły one miejsca szeptom dawnych opowieści. Wydarzenie pokazało, że w najmłodszym pokoleniu wciąż tli się żywy ogień ciekawości, a lokalne legendy – pełne tajemnic i kurpiowskiej dumy – nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Powrót do korzeni: Więcej niż konkurs

Legendy kurpiowskie to coś znacznie głębszego niż tylko baśniowe historie o magicznych postaciach. Jak udowodnił konkurs w SP Lipniki, są one swoistą kapsułą pamięci. Przekazują wiedzę o ludziach, którzy kształtowali tę ziemię, oraz o wartościach, którymi żyli nasi przodkowie – głębokiej wierze i szacunku do drugiego człowieka.

Dlatego właśnie inicjatywy szkolne promujące region nabierają tak wielkiej wagi. To nie tylko zabawa, ale cenna lekcja szacunku do dziedzictwa kulturowego Kurpiowszczyzny.

„Zielone wzgórze” i „Leśnik Bosy” – uczniowie tropem tajemnic

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas I–III stanęli oko w oko z literackim dorobkiem regionalnej pisarki, Janiny Anny Krzyżewskiej. Młodzi uczestnicy zmierzyli się z treścią trzech opowiadań:

  • „Zielone wzgórze”,
  • „Baran”,
  • „Leśnik Bosy”.

Dla wielu dzieci była to pierwsza okazja, by zanurzyć się w historie pachnące lasami i dawnymi Lipnikami. Podczas przygotowań uczniowie odkrywali lokalne sekrety – m.in. skąd wzięła się nazwa tajemniczej Grabskiej Góry oraz kim byli bohaterowie żyjący dawniej na tych ziemiach. Te barwne, zakorzenione w tradycji opowieści okazały się skarbnicą wiedzy, której na próżno szukać w standardowych podręcznikach.

Żywa lekcja historii i lokalnego patriotyzmu

Rywalizacja szybko przestała być zwykłym testem pamięciowym. Przerodziła się w lekcję o tym, że historia „małej ojczyzny” to nie suche daty, ale pełne emocji losy ludzi – historie zwyczajne, a przez to niezwykłe.

Szkoła z dumą ogłosiła listę laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą i zaangażowaniem, stając się ambasadorami lipnickiej historii.

Wyniki konkursu wiedzy o legendach:

  • I Miejsca:
    • Nadia Marcińczyk (kl. 1)
    • Nikola Ruszczyk (kl. 2)
    • Szymon Szulc (kl. 2)
  • II Miejsca:
    • Adam Krzyżykowski (kl. 1)
    • Mateusz Dymarczyk (kl. 3)
  • III Miejsca:
    • Hanna Grajko (kl. 2)
    • Marcelina Lisek (kl. 1)
    • Oliwier Popielarczyk (kl. 2)
    • Alan Gramadzki (kl. 3)
    • Adam Parzych (kl. 2)

Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom. Zaangażowanie każdego z uczestników to dowód na to, że lokalny patriotyzm ma się dobrze, a sięganie do historycznych zakamarków Lipnik może być pasjonującą przygodą.

