Milionowe wsparcie dla Wyszkowa i powiatu makowskiego. Prawie 19 mln zł na drogi i urząd

Dobra wiadomość dla mieszkańców Wyszkowa i powiatu makowskiego. Do regionu trafi blisko 19 mln zł na kluczowe inwestycje. Gmina Wyszków zmodernizuje ważną arterię komunikacyjną – ulicę Sikorskiego, a Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim wyposaży swoją nową siedzibę. Środki pochodzą z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane, co oznacza zielone światło dla realizacji projektów, które poprawią bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz komfort obsługi interesantów w urzędach.

Prawie 19 mln zł to duży zastrzyk gotówki na dwa ważne projekty w regionie. Skorzystają na nich głównie mieszkańcy, którzy będą poruszać się po bezpiecznych i dobrze oświetlonych drogach.

– podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Wielka przebudowa ul. Sikorskiego w Wyszkowie

Największa część środków, bo aż 17,7 mln zł, trafi do Gminy Wyszków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Pieniądze te umożliwią gruntowną modernizację ulicy gen. W. Sikorskiego na odcinku od ulicy Pułtuskiej do Monte Cassino.

Dla mieszkańców Wyszkowa oznacza to koniec utrudnień i znaczącą poprawę bezpieczeństwa. Inwestycja ma zakończyć się do końca 2026 roku.

Co się zmieni na ulicy Sikorskiego?

Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale także przebudowę infrastruktury podziemnej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna).

Kluczowe elementy inwestycji:

Budowa rond: Powstaną nowe skrzyżowania o ruchu okrężnym, co upłynni ruch.

Powstaną nowe skrzyżowania o ruchu okrężnym, co upłynni ruch. Ścieżki rowerowe i chodniki: Nowa droga dla rowerów i ciągi piesze zachęcą do ekologicznego transportu.

Nowa droga dla rowerów i ciągi piesze zachęcą do ekologicznego transportu. Bezpieczeństwo: Zostaną przebudowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe; pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne.

Zostaną przebudowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe; pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne. Udogodnienia dla komunikacji: Powstaną nowe perony autobusowe i zatoki parkingowe.

Inwestycja dostępna dla wszystkich

Projekt kładzie duży nacisk na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Na przejściach i peronach pojawią się płytki wskaźnikowe z wypustkami, a oznakowanie pionowe i poziome będzie kontrastowe i wyraźne.

Szczegóły finansowe projektu w Wyszkowie:

Całkowita wartość: 20 950 447,28 zł

20 950 447,28 zł Dofinansowanie z UE: 17 689 665,23 zł

Nowe oblicze Starostwa w Makowie Mazowieckim

Z kolei powiat makowski otrzyma wsparcie w wysokości ponad 1 mln zł z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie nowej siedziby Starostwa Powiatowego.

Aktualnie trwa remont budynku dawnego zespołu szkół przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża. To tam przeniosą się urzędnicy, co jest kluczowe dla usprawnienia pracy urzędu – obecnie wydziały starostwa są rozproszone w różnych częściach miasta, co jest uciążliwe dla mieszkańców.

Dzięki dotacji zakupione zostaną:

Nowoczesne meble biurowe (biurka, krzesła, szafy na dokumenty).

Wyposażenie sali konferencyjnej i sali posiedzeń zarządu.

Meble do strefy obsługi interesantów.

Nowy budynek będzie nie tylko nowoczesny i energooszczędny, ale także w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: eOstrołęka.pl/mazovia.pl