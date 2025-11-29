Ta ulica w Ostrołęce już prawie gotowa. Zostały ostatnie szlify [WIDEO]

REKLAMA

Budowa ulicy 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce dobiega końca. Jak informuje prezydent miasta Paweł Niewiadomski, inwestycja jest już zrealizowana w 97 procentach. Wykonawca kończy ostatnie prace porządkowe.

— Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 97 procent — informuje prezydent Paweł Niewiadomski.

97-procentowy stopień zaawansowania prac oznacza, że inwestycja jest praktycznie gotowa. Pozostały jedynie ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, które nadadzą nowej ulicy ostateczny kształt i przygotują ją do pełnego użytkowania przez mieszkańców.

Obecnie na placu budowy trwają końcowe działania, które dopełnią całości projektu. — Trwają prace porządkowe i związane z trwałą organizacją ruchu — relacjonuje prezydent miasta.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Wojciechowic zyskają nowoczesną, dobrze skomunikowaną ulicę, która ułatwi codzienne dojazdy i poprawi dostępność komunikacyjną całego rejonu.

Przy tak wysokim stopniu zaawansowania prac – 97 procent – można spodziewać się, że ulica zostanie wkrótce oficjalnie oddana do użytku.