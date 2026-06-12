Napastnik chciał wyrwać torebkę? Z tymi kobietami nie miałby żadnych szans! [WIDEO, ZDJĘCIA]

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Brutalny atak na ulicy, próba wyrwania torebki i ucieczka sprawcy – właśnie z takim scenariuszem zmierzyły się uczestniczki jubileuszowej, 20. edycji kursu samoobrony dla pań „Bądź Bezpieczna”. Podczas ostatnich zajęć kobiety uczyły się, jak skutecznie reagować na jedną z najczęściej stosowanych przez złodziei metod kradzieży.

Tym razem trening poświęcony był obronie przed tzw. „wyrwą”, czyli gwałtownym atakiem polegającym na próbie wyrwania ofierze trzymanej w dłoniach torebki. To sposób działania, z którego przestępcy korzystają szczególnie w miejscach publicznych, licząc na element zaskoczenia i szybką ucieczkę.

Zajęcia poprowadzili doświadczeni instruktorzy technik i taktyk interwencji policyjnych z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – asp. Daniel Opęchowski oraz mł. asp. Łukasz Miłek. W pierwszej części szkolenia uczestniczki poznały różnice pomiędzy kradzieżą, rozbojem i kradzieżą rozbójniczą, a także dowiedziały się, jakie zachowania mogą zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia.

Następnie przyszedł czas na praktykę. Kobiety uczestniczyły w realistycznych symulacjach ulicznych napadów, podczas których ćwiczyły odpowiednią reakcję na agresję oraz skuteczne odpieranie ataku.

W ramach realistycznych symulacji odgrywano scenariusze napadu połączonego z próbą odebrania torebki. Panie uczyły się właściwego reagowania na agresję, skutecznego odpierania ataku oraz wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku, takich jak damska torebka, do obrony przed napastnikiem. Instruktorzy podkreślali znaczenie zachowań prewencyjnych, właściwej oceny zagrożenia oraz taktyki działania, które mogą pomóc uniknąć niebezpiecznej sytuacji lub bezpiecznie ją zakończyć. Ćwiczenia wymagały od uczestniczek dużego zaangażowania, sprawności fizycznej oraz determinacji.

– informuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Dwudziesta edycja programu „Bądź Bezpieczna” po raz kolejny pokazuje, że umiejętność zachowania zimnej krwi i znajomość podstaw samoobrony mogą okazać się bezcenne w sytuacji realnego zagrożenia. Uczestniczki zdobywają nie tylko praktyczne umiejętności, ale również pewność siebie i świadomość, jak unikać niebezpiecznych sytuacji oraz jak reagować, gdy dojdzie do ataku.

Gdyby uliczny złodziej trafił na panie biorące udział w tych zajęciach, jego plan mógłby zakończyć się spektakularną porażką. Dzięki regularnym treningom wiedzą one bowiem nie tylko, jak chronić swoje mienie, ale przede wszystkim jak zadbać o własne bezpieczeństwo.