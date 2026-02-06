Plaga oszustw internetowych w regionie. Mieszkanki powiatu ostrołęckiego straciły pieniądze

REKLAMA

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ostrzegają przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców. Tylko w ciągu ostatniej doby do funkcjonariuszy wpłynęły dwa zgłoszenia od osób oszukanych podczas zakupów w sieci. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 1300 złotych.

Pierwszy przypadek dotyczy 27-letniej mieszkanki powiatu ostrołęckiego. Kobieta na początku lutego znalazła na jednej z popularnych platform sprzedażowych atrakcyjną ofertę: meble kuchenne wraz z kompletnym zestawem sprzętu AGD. Cena – zaledwie 800 złotych – skusiła kupującą do szybkiej transakcji.

Niestety, po dokonaniu płatności 4 lutego, prawda wyszła na jaw. Okazało się, że witryna, na której 27-latka podała dane i przelała środki, była niemal idealną kopią prawdziwego serwisu aukcyjnego. To popularna metoda phishingu, w której oszuści podszywają się pod znane marki, by wyłudzić pieniądze. Do dziś kobieta nie otrzymała ani mebli, ani zwrotu gotówki.

Druga historia to przestroga dla młodszych użytkowników sieci oraz ich rodziców. 41-letnia mieszkanka powiatu zgłosiła, że jej 16-letnia córka chciała okazyjnie kupić używany telefon iPhone 15. Cena urządzenia wynosiła 526 złotych, co już samo w sobie powinno wzbudzić czujność.

Dziewczyna zapłaciła za telefon, korzystając z kodu do szybkiej transakcji mobilnej. Tuż po autoryzacji płatności sprzedający zastosował klasyczny wybieg: skłamał, że przelew nie dotarł, po czym natychmiast zablokował kontakt z nastolatką. Kontakt się urwał, a telefon nigdy nie został wysłany.

Jak nie dać się oszukać? Policja apeluje o ostrożność

Ostrołęccy funkcjonariusze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów online:

Uważaj na "super okazje" – cena znacznie niższa od rynkowej to najczęściej haczyk przygotowany przez oszustów.

– cena znacznie niższa od rynkowej to najczęściej haczyk przygotowany przez oszustów. Weryfikuj adres URL – zawsze sprawdzaj, czy strona, na której płacisz, ma poprawny adres i certyfikat bezpieczeństwa (symbol kłódki).

– zawsze sprawdzaj, czy strona, na której płacisz, ma poprawny adres i certyfikat bezpieczeństwa (symbol kłódki). Wybieraj bezpieczne płatności – unikaj przesyłania kodów do szybkich płatności osobom, których nie znasz. Najbezpieczniejsze są systemy ochrony kupujących oferowane przez oficjalne platformy.

– unikaj przesyłania kodów do szybkich płatności osobom, których nie znasz. Najbezpieczniejsze są systemy ochrony kupujących oferowane przez oficjalne platformy. Czytaj opinie – zanim kupisz, sprawdź historię sprzedającego i komentarze innych użytkowników.

Sprawy obu oszustw są obecnie wyjaśniane przez ostrołęcką policję. Funkcjonariusze po raz kolejny proszą o zachowanie ograniczonego zaufania do ofert publikowanych w internecie.