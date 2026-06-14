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Ostrołęka,

Powrót do czasów PRL? IC Nieśpieszny oczarował mieszkańców Ostrołęki [WIDEO, ZDJĘCIA]

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fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
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zdjecie 243
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To była prawdziwa podróż w czasie. W niedzielny wieczór, 14 czerwca, na stację PKP w Ostrołęce wjechał wyjątkowy pociąg PKP IC Nieśpieszny, który przyciągnął tłumy miłośników kolei i mieszkańców spragnionych sentymentalnych wspomnień. Oliwkowe wagony, historyczny klimat i możliwość zajrzenia do wnętrza składu sprawiły, że wydarzenie stało się jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji tego weekendu.

PKP IC Nieśpieszny to wyjątkowy projekt inspirowany podróżami sprzed dekad. Skład utrzymany w klasycznej, oliwkowej kolorystyce nawiązuje do dawnej estetyki polskiej kolei i przypomina czasy, gdy sama podróż była równie ważna jak miejsce docelowe. Spokojne tempo jazdy oraz malownicze trasy mają zachęcać pasażerów do zwolnienia, wyciszenia i świadomego odkrywania Polski.

Na pokładzie pociągu nie zabrakło także atrakcji kulinarnych. Wagon WARS oferował menu inspirowane smakami minionych lat, serwując klasyczne przekąski i dania, które wielu podróżnych pamięta z dawnych podróży koleją.

Niedzielny kurs do Ostrołęki rozpoczął się w Warszawie. Zabytkowy skład dotarł na stację PKP nieco przed planowanym czasem, a po około 30-minutowym postoju ponownie wyruszył do stolicy. Mimo wcześniejszego przyjazdu odjazd odbył się punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy.

Wizyta IC Nieśpiesznego wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców. Starsi z sentymentem wspominali czasy, gdy podobne wagony były codziennością na polskich torach, natomiast młodsze pokolenie mogło na własne oczy zobaczyć kolej znaną dotąd jedynie z opowieści rodziców i dziadków.

Na dworcu zgromadziła się liczna grupa obserwatorów. Korzystając z postoju, odwiedzający mogli z bliska obejrzeć historyczne wagony, przespacerować się między przedziałami, zajrzeć do wagonu restauracyjnego WARS, a nawet wejść do lokomotywy. Dla wielu była to niepowtarzalna okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć i poczucia atmosfery dawnych podróży kolejowych.

Krótka wizyta PKP IC Nieśpiesznego pokazała, że nostalgia za klasyczną koleją wciąż żyje wśród mieszkańców Ostrołęki. Entuzjastyczne powitanie zabytkowego składu udowodniło, że nawet kilkudziesięciominutowy postój może stać się wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

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