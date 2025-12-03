Seniorzy z Ostrołęki w Sejmie! Spotkali się z posłem Marcinem Grabowskim

REKLAMA

Klub Seniora Polskiego Czerwonego Krzyża z Ostrołęki gościł w środę 3 grudnia w polskim parlamencie. Grupę seniorów przyjął poseł Marcin Grabowski, który podziękował za wizytę i wspólne rozmowy o Polsce.

To było wyjątkowe spotkanie, które na długo zostanie w pamięci ostrołęckich seniorów. Członkowie Klubu Seniora działającego przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Ostrołęce mieli okazję odwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i poznać od środka kulisy pracy parlamentu. I to w trakcie trwającego posiedzenia.

Wizyta w gmachu przy ulicy Wiejskiej to zawsze niezwykłe przeżycie. Seniorzy mogli nie tylko zobaczyć salę plenarną i reprezentacyjne wnętrza Sejmu, ale przede wszystkim spotkać się osobiście z posłem Marcinem Grabowskim. "3 grudnia w Sejmie RP miałem zaszczyt gościć Klub Seniora Polskiego Czerwonego Krzyża z Ostrołęki na czele z Dyrektor Bożeną Podbielską" – napisał parlamentarzysta na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Jak relacjonował poseł Grabowski, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Seniorzy mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z parlamentarzystą, wymienili poglądy na temat bieżącej sytuacji w kraju i podzielili się swoimi spostrzeżeniami. "Dziękuję za mile spotkanie oraz ciekawe rozmowy o Polsce" – podkreślił poseł, dziękując gościom z Ostrołęki za przybycie do stolicy.

Wyjazd do Sejmu to kolejny przykład, że seniorzy z Ostrołęki chcą być aktywni, poznawać Polskę i uczestniczyć w życiu społecznym. Takie wizyty to także doskonała okazja do integracji i budowania więzi międzypokoleniowych.