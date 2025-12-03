Wielkie serca mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Ponad 1,6 tony żywności trafi do potrzebujących na święta! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W dniach 28 i 29 listopada w sklepach na terenie gminy Olszewo-Borki odbyła się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Wynik akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać ponad 1636 kilogramów produktów, które jeszcze przed Wigilią trafią do najbardziej potrzebujących rodzin.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się dobrem. Mieszkańcy gminy Olszewo-Borki po raz kolejny udowodnili, że los sąsiadów znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej nie jest im obojętny. Tegoroczna zbiórka, zorganizowana pod koniec listopada, zakończyła się imponującym sukcesem.

Rekordowa ilość darów w koszach Banku Żywności

Celem akcji było wsparcie osób samotnych oraz rodzin, dla których okres świąteczny wiąże się z dużym obciążeniem finansowym. Klienci wybranych sklepów chętnie dzielili się zakupami, wkładając do oznakowanych koszy produkty z długim terminem ważności.

W ciągu zaledwie dwóch dni trwania akcji zgromadzono łącznie ponad 1636 kg żywności. Wśród najczęściej przekazywanych darów znalazły się artykuły pierwszej potrzeby oraz świąteczne przysmaki:

mąka, cukier, olej,

ryż, kasze i makarony,

konserwy, pasztety i dżemy,

słodycze dla najmłodszych.

Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek żywnościowych, które zostaną rozdystrybuowane jeszcze przed świętami, aby na stołach mieszkańców gminy niczego nie zabrakło.

Współpraca, która buduje społeczność

Sukces Świątecznej Zbiórki Żywności w Olszewie-Borkach to efekt zaangażowania wielu instytucji i wolontariuszy, którzy poświęcili swój prywatny czas, aby zachęcać do pomagania i segregować dary.

Głównym inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne we współpracy z Wójtem Gminy Olszewo-Borki, Krzysztofem Gralą. Jednak logistyka tak dużej akcji wymagała wsparcia wielu rąk do pracy. W organizację zbiórki aktywnie włączyli się:

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Olszewie-Borkach,

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach,

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,

Wychowankowie świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD).

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom. Każdy kilogram przekazanej żywności to realna pomoc i uśmiech na twarzach obdarowanych mieszkańców gminy.