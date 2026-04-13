Dramatyczny telefon na numer alarmowy. Co naprawdę wydarzyło się w Ławach?

Atak psa na dziecko w Ławach pod Ostrołęką? W niedzielę, 12 kwietnia, służby postawiono w stan gotowości po telefonie na numer alarmowy. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego zwierzęcia terroryzującego przechodniów przy parkingu dla ciężarówek. Wyjaśniamy, co zastali policjanci na miejscu zdarzenia i jak do sprawy odnosi się Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Tuż po godzinie 14:30 operator numeru alarmowego otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że z terenu niezamkniętego parkingu dla ciężarówek wybiegł agresywny pies. Według relacji osoby dzwoniącej, czworonóg miał zaatakować przechodzące w pobliżu dziecko oraz stanowić realne zagrożenie dla innych osób postronnych.

Sytuacja wyglądała na poważną, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby. Jako pierwsi w Ławach pojawili się strażacy, których zadaniem było zabezpieczenie terenu i odizolowanie ewentualnego zagrożenia. Chwilę później do działań dołączył patrol policji.

Mimo szybkiej reakcji służb i dokładnego sprawdzenia wskazanego rejonu, mundurowym nie udało się potwierdzić przebiegu zdarzenia opisanego w zgłoszeniu. Okoliczności interwencji wyjaśnia nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Patrol sprawdził teren wokół miejsca zdarzenia. Nie zastano ani osoby poszkodowanej, osoby zgłaszającej, ani psa, o którym była mowa w zgłoszeniu.

– informuje nadkomisarz Żerański.

Działania służb zostały zakończone, a zgłoszenie ostatecznie nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości.