eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki

Dramatyczny telefon na numer alarmowy. Co naprawdę wydarzyło się w Ławach?

REKLAMA
REKLAMA
Posłuchaj

Atak psa na dziecko w Ławach pod Ostrołęką? W niedzielę, 12 kwietnia, służby postawiono w stan gotowości po telefonie na numer alarmowy. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego zwierzęcia terroryzującego przechodniów przy parkingu dla ciężarówek. Wyjaśniamy, co zastali policjanci na miejscu zdarzenia i jak do sprawy odnosi się Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Tuż po godzinie 14:30 operator numeru alarmowego otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że z terenu niezamkniętego parkingu dla ciężarówek wybiegł agresywny pies. Według relacji osoby dzwoniącej, czworonóg miał zaatakować przechodzące w pobliżu dziecko oraz stanowić realne zagrożenie dla innych osób postronnych.

Sytuacja wyglądała na poważną, dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby. Jako pierwsi w Ławach pojawili się strażacy, których zadaniem było zabezpieczenie terenu i odizolowanie ewentualnego zagrożenia. Chwilę później do działań dołączył patrol policji.

Mimo szybkiej reakcji służb i dokładnego sprawdzenia wskazanego rejonu, mundurowym nie udało się potwierdzić przebiegu zdarzenia opisanego w zgłoszeniu. Okoliczności interwencji wyjaśnia nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Patrol sprawdził teren wokół miejsca zdarzenia. Nie zastano ani osoby poszkodowanej, osoby zgłaszającej, ani psa, o którym była mowa w zgłoszeniu.

– informuje nadkomisarz Żerański.

Działania służb zostały zakończone, a zgłoszenie ostatecznie nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości.

Więcej o: Ławy, interwencja policji, agresywny pies, atak psa na dziecko

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×