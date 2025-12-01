Jarmark Bożonarodzeniowy: czasowe zamknięcie parkingu w Olszewie-Borkach!

Informujemy mieszkańców Olszewa-Borek o planowanym, tymczasowym zamknięciu parkingu w związku z przygotowaniami do zbliżającego się Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 7 grudnia.
Szczegóły zamknięcia
Parking zlokalizowany za Gminnym Ośrodkiem Kultury (GOK) w Olszewie-Borkach zostanie wyłączony z użytkowania na czas przygotowań do wydarzenia.
Termin zamknięcia: od dnia 5 grudnia (piątek).
Osoby planujące korzystanie z tego parkingu w podanym terminie proszone są o wybór alternatywnych miejsc postoju.
Organizatorzy przepraszają za wszelkie utrudnienia, licząc na wyrozumiałość w związku z przygotowaniami do świątecznego wydarzenia.