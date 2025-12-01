eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Jarmark Bożonarodzeniowy: czasowe zamknięcie parkingu w Olszewie-Borkach!

REKLAMA
zdjecie 5093
GOK Olszewo-BorkiGOK Olszewo-Borki
REKLAMA
Posłuchaj

Informujemy mieszkańców Olszewa-Borek o planowanym, tymczasowym zamknięciu parkingu w związku z przygotowaniami do zbliżającego się Jarmarku Bożonarodzeniowego.


Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 7 grudnia.


Szczegóły zamknięcia


Parking zlokalizowany za Gminnym Ośrodkiem Kultury (GOK) w Olszewie-Borkach zostanie wyłączony z użytkowania na czas przygotowań do wydarzenia.


Termin zamknięcia: od dnia 5 grudnia (piątek).


Osoby planujące korzystanie z tego parkingu w podanym terminie proszone są o wybór alternatywnych miejsc postoju.


Organizatorzy przepraszają za wszelkie utrudnienia, licząc na wyrozumiałość w związku z przygotowaniami do świątecznego wydarzenia.

Źródło: eOstrołęka.pl/GOK Olszewo-Borki
Więcej o: jarmark bożonarodzeniowy, wyłączenie parkingu, gmina olszewo-borki

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×