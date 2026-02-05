eOstroleka.pl
Ogień na ogródkach działkowych. Płonęła altana przy Olszynowej [ZDJĘCIA]

fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka
Środowe popołudnie na ogródkach działkowych przy ulicy Olszynowej w Ostrołęce upływało w spokoju aż do godziny 17:00. To wtedy nad jedną z altan uniósł się gęsty dym, a spod połaci dachu zaczęły wydostawać się pierwsze języki ognia. Tylko dzięki czujności sąsiada i błyskawicznej akcji strażaków udało się uniknąć całkowitego zniszczenia mienia.

Gdy na miejsce dotarły pierwsze zastępy, sytuacja wyglądała groźnie. Właściciela posesji nie było na miejscu, więc ciężar walki o uratowanie budynku spoczął całkowicie na barkach ratowników.

Najważniejszą informacją po opanowaniu żywiołu było potwierdzenie, że w środku nikogo nie było – akcja zakończyła się bez osób poszkodowanych.

Choć ogień udało się ugasić stosunkowo szybko, strażacy musieli pozostać na miejscu dłużej, by przeprowadzić niezbędną rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcyjnych. Dopiero po odsłonięciu kolejnych warstw dachu potwierdziły się przypuszczenia dotyczące źródła pożaru.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną incydentu była wada konstrukcyjna komina. Elementy grzewcze kominka znajdowały się w zbyt bliskiej odległości od drewnianych części dachu. Podczas użytkowania doszło do ich silnego nagrzania, a w konsekwencji do zapłonu, który mógł strawić cały budynek.

Mimo sprawnej interwencji trzech jednostek straży pożarnej, straty są bolesne dla właściciela. Wstępne szacunki mówią o kwocie sięgającej 10 tysięcy złotych.

