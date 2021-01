Prezydent Ostrołęki nie wytrzymał. Do mieszkanki: "Zapraszam, będzie Pani koordynować odśnieżanie"

REKLAMA

Prezydent Ostrołęki musiał zmierzyć się z krytyką mieszkańców w sprawie odśnieżania. Jedną z mieszkanek, która napisała swoją negatywną opinię w tej sprawie, zaprosił do... koordynowania odśnieżania. - Zapraszam jutro do mnie na 9, dogadamy szczegóły i będzie Pani koordynować odśnieżanie w mieście - odpisał Kulik.

Służby drogowe z Ostrołęki w tym roku znalazły w ogniu krytyki ze strony kierowców. „Nawet główne ulice w centrum miasta są wciąż białe, śliskie i niebezpieczne. Wstyd!” - alarmowali nasi czytelnicy w wiadomościach przesyłanych na naszą redakcyjną skrzynkę mailową oraz na Faceboku.

W końcu prezydent Łukasz Kulik zabrał w tej sprawie głos w mediach społecznościowych. Wystąpił z przeprosinami. - Chciałbym przeprosić, iż pomimo naszych starań oraz zaangażowania wszelkich możliwych środków nie daliśmy rady sprostać Państwa oczekiwaniom w kwestii odśnieżania miasta. Duże opady w połączeniu z nadzwyczaj niską temperaturą oraz podobna sytuacja na drogach w sąsiednich gminach i miastach, nie są żadnym wytłumaczeniem - napisał na Facebooku.

Okazało się, że nie wszyscy wybaczyli prezydentowi to, co działo się na ulicach Ostrołęki podczas opadów śniegu i silnego mrozu.

- Ulice tragedia!!!! Dziś jeździłam ulicami miasta i niestety żadnej odśnieżarki. Obwodnica Ostrołęki, aż przykro patrzeć. Myślę, że czas się zabrać do pracy i coś zmienić bo z tego co się obserwuje to Wielka porażka Prezydenta Miasta. Czas otworzyć oczy i zacząć działać. Co nam z tego że Prezydent Miasta przeprasza za stan ulicy my Mieszkańcy oczekujemy efektów a nie przeprosin. Co z tego ze pisze nam się ze odsniezrki wyjeździly ponad 1000 kilometrów (ciekawe gdzie i kiedy je ktos widział). Mieszkańcy chca widzieć efekty!!!! - napisała jedna z mieszkanek miasta w komentarzu na stronie prezydenta miasta.

Prezydent Łukasz Kulik zareagował na ten wpis. Już w przeszłości ciężko znosił krytykę, a tym razem... "zaprosił" mieszkankę, która skrytykowała sytuację w mieście, do koordynowania odśnieżania w Ostrołęce:

Dziękuję za tak "konstruktywny" komentarz. Zapraszam jutro do mnie na 9, dogadamy szczegóły i będzie Pani koordynować odśnieżanie w mieście. Oczywiście nie za darmo, ale czuję że potrzebowaliśmy kogoś tak kreatywnego i rzeczowego jak Pani. OPK czeka już z niecierpliwością, co do stawki na pewno się porozumiemy. Do zobaczenia !!!

Jak oceniacie taki sposób komunikacji z mieszkańcami?