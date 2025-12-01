eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Strażacy z Olszewa-Borek doskonalili umiejętności. Cenne szkolenie [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 2502
fot. OSP Olszewo-Borkifot. OSP Olszewo-Borki
REKLAMA
Posłuchaj

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie-Borkach wzięli udział w intensywnym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego, które odbyło się 29 listopada w siedzibie jednostki.

Akademia FIRE-MAX to cykliczne spotkania szkoleniowe, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji strażaków-ochotników oraz zapoznanie ich z najnowszymi technikami działań ratowniczych. Tym razem strażacy z OSP Olszewo-Borki mieli okazję uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach pod okiem doświadczonego instruktora.

Praktyczna wiedza i nowoczesne techniki

Zajęcia prowadził Marcin Spławski - instruktor z wieloletnim doświadczeniem, który przekazał uczestnikom szkolenia ogrom praktycznej wiedzy. Strażacy mieli możliwość poznać najnowsze techniki działań ratowniczych oraz pracować na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym w ratownictwie technicznym.

Ratownictwo techniczne to jeden z najważniejszych obszarów działalności straży pożarnej, obejmujący m.in. uwolnienie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jak podkreślają przedstawiciele OSP Olszewo-Borki, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji to klucz do sprawnego i skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia. Strażacy-ochotnicy, mimo że pełnią swoje obowiązki społecznie, z pasją i zaangażowaniem dbają o to, by ich umiejętności były na najwyższym poziomie.

"Dziękujemy druhnie i druhom za obecność, zaangażowanie i chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. To dzięki Waszej pasji i pracy możemy działać jeszcze sprawniej i skuteczniej" - czytamy w komunikacie jednostki.

Więcej o: OSP Olszewo-Borki, szkolenie
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×