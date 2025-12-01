Strażacy z Olszewa-Borek doskonalili umiejętności. Cenne szkolenie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewie-Borkach wzięli udział w intensywnym szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego, które odbyło się 29 listopada w siedzibie jednostki.

Akademia FIRE-MAX to cykliczne spotkania szkoleniowe, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji strażaków-ochotników oraz zapoznanie ich z najnowszymi technikami działań ratowniczych. Tym razem strażacy z OSP Olszewo-Borki mieli okazję uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach pod okiem doświadczonego instruktora.

Praktyczna wiedza i nowoczesne techniki

Zajęcia prowadził Marcin Spławski - instruktor z wieloletnim doświadczeniem, który przekazał uczestnikom szkolenia ogrom praktycznej wiedzy. Strażacy mieli możliwość poznać najnowsze techniki działań ratowniczych oraz pracować na nowoczesnym sprzęcie wykorzystywanym w ratownictwie technicznym.

Ratownictwo techniczne to jeden z najważniejszych obszarów działalności straży pożarnej, obejmujący m.in. uwolnienie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jak podkreślają przedstawiciele OSP Olszewo-Borki, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji to klucz do sprawnego i skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia. Strażacy-ochotnicy, mimo że pełnią swoje obowiązki społecznie, z pasją i zaangażowaniem dbają o to, by ich umiejętności były na najwyższym poziomie.

"Dziękujemy druhnie i druhom za obecność, zaangażowanie i chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. To dzięki Waszej pasji i pracy możemy działać jeszcze sprawniej i skuteczniej" - czytamy w komunikacie jednostki.