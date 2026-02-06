eOstroleka.pl
Nocny pożar w Żabinie. Domownicy zdążyli uciec przed żywiołem [ZDJĘCIA]

fot. OSP Goworowofot. OSP Goworowo
Do groźnego zdarzenia doszło dziś w nocy w miejscowości Żabin (gmina Goworowo). W piwnicy jednego z domów jednorodzinnych wybuchł pożar. Jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych z zadymionego budynku ewakuowały się trzy osoby.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w godzinach nocnych. Ogień pojawił się w kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku mieszkalnego. Sytuacja rozwijała się dynamicznie, a gęsty i gryzący dym błyskawicznie wypełnił wnętrza domu, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla przebywających w nim osób.

W chwili wybuchu pożaru w budynku znajdowały się trzy osoby. Dzięki szybkiej reakcji, wszyscy domownicy zdołali bezpiecznie opuścić obiekt jeszcze przed przyjazdem pierwszych wozów strażackich. Jak informują służby, żadna z ewakuowanych osób nie wymagała pomocy medycznej.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki. W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnej – zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i lokalnych jednostek OSP. Łącznie z żywiołem walczyło 25 strażaków.

Działania ratowników polegały na ugaszeniu ognia oraz oddymieniu pomieszczeń. Po opanowaniu głównego źródła ognia, strażacy wynieśli z kotłowni nadpalone materiały na zewnątrz i dokładnie przelali je wodą, aby zapobiec ponownemu zapłonowi.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było nieostrożne składowanie materiałów łatwopalnych. Znajdowały się one w kotłowni zbyt blisko pieca, co doprowadziło do ich zapłonu. Wstępne szacunki wskazują, że straty materialne wyniosły około 20 tysięcy złotych.

informuje st. kpt. Adrian Stupski, rzecznik prasowy KM PSP w Ostrołęce.

Dzięki sprawnej akcji ratowniczej udało się uratować część mieszkalną budynku przed całkowitym zniszczeniem.

