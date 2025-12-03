eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Ubywa nas i... będzie ubywać! Niepokojąca prognoza na 2060 rok dla podregionu ostrołęckiego

Depopulacja to już nie zagrożenie, a rzeczywistość północnego Mazowsza. Przez ostatnie ćwierć wieku podregion ostrołęcki stracił 5 procent mieszkańców, a prognozy demograficzne na kolejne dekady nie pozostawiają złudzeń – proces ten będzie się pogłębiać.

Dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Warszawie pokazują nieubłagany trend. W ciągu 25 lat, od 1999 do 2024 roku, liczba ludności w podregionie ostrołęckim skurczyła się o 5 procent. Najbardziej dramatyczna sytuacja dotknęła gminę Nur, która w analizowanym okresie straciła aż 33 procent swoich mieszkańców.

2060 rok: o 82,5 tysiąca mieszkańców mniej

Prognozy demograficzne nie dają podstaw do optymizmu. Według szacunków, w 2060 roku na terenie podregionu ostrołęckiego będzie mieszkać zaledwie 283,5 tysiąca osób. To o 82,5 tysiąca mniej niż obecnie. Jeśli te scenariusze się sprawdzą, w ciągu najbliższych 36 lat region straci populację dużo większą od samej Ostrołęki. Konsekwencje będą odczuwalne w każdym aspekcie życia lokalnych społeczności.

A jakie są dane dotyczące samej Ostrołęki? Równie mało optymistycznie. W 2024 roku było w Ostrołęce było 47 696 mieszkańców, a prognoza na 2060 rok wynosi... 31 537. 

Ubytek ludności to nie tylko suche cyfry w statystykach. To zamykane szkoły, problemy z utrzymaniem infrastruktury, kurczące się wpływy do budżetów gmin, trudności w znalezieniu pracowników dla lokalnych firm. To także starzejące się społeczeństwo. Podregion ostrołęcki, jak widać, staje przed wyzwaniem, z którym boryka się już wiele obszarów Polski wschodniej.

