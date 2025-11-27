eOstroleka.pl
Adwokat z Ostrołęki skazany za podrobienie postanowienia sądu. Wyrok już prawomocny

zdjecie 1122
Zdjęcie ilustracyjne. Ericcolo - Own work, CC BY-SA 4.0Zdjęcie ilustracyjne. Ericcolo - Own work, CC BY-SA 4.0
Sebastian S., adwokat z Ostrołęki, został prawomocnie skazany za podrobienie dokumentu sądowego. Sąd Okręgowy w Łomży 26 listopada 2025 roku rozstrzygnął sprawę po apelacji. Wyrok jest już prawomocny.

Sprawa adwokata z Ostrołęki wzbudziła spore zainteresowanie opinii publicznej. U podstaw sprawy leżało podrobione postanowienie sądowe dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Podrobiony dokument i szok przy zatrzymaniu

Wszystko zaczęło się w 2023 roku, gdy mężczyzna, który miał się stawić w zakładzie karnym, przedstawił funkcjonariuszom dokument rzekomo będący postanowieniem sądu o odroczeniu wykonania kary. Twierdził, że otrzymał go od swojego prawnika. Po weryfikacji okazało się, że dokument jest podrobiony. To wywołało szereg czynności – prokuratura powołała biegłego informatyka, przeszukano kancelarię adwokacką w Ostrołęce, zabezpieczono nośniki danych elektronicznych.

Śledztwo doprowadziło do postawienia adwokatowi Sebastianowi S. zarzutu podrobienia dokumentu. Według ustaleń prokuratury, adwokat stworzył za pomocą urządzenia skanującego plik PDF, w którym znajdował się dokument zatytułowany jako postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 15 czerwca 2023 roku.

W podrobionym dokumencie zmieniono sygnaturę sprawy oraz treść sentencji, by wyglądało, że sąd uwzględnił wniosek skazanego Andrzeja J. o odroczenie wykonania kary trzech lat pozbawienia wolności na okres sześciu miesięcy – do 15 grudnia 2023 roku. Następnie dokument połączono z innym plikiem zawierającym pieczęć sądową i poświadczenie zastępcy kierownika sekretariatu. 9 października 2023 roku Sebastian S. miał przesłać ten podrobiony dokument pocztą elektroniczną do Andrzeja J., by wywołać u niego przekonanie, że sąd rzeczywiście wydał korzystne dla niego postanowienie. Zaskoczenie przyszło wówczas, gdy funkcjonariusze przyszli doprowadzić skazanego do więzienia.

Proces sądowy. Wyrok jest już prawomocny

31 grudnia 2024 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, jednak finalnie sprawa trafiła do sądu w Łomży. Sędziowie z Ostrołęki, z racji tego, że zawodowo widywali się z oskarżonym, prowadzić tej sprawy nie chcieli.

Sebastian S. był oskarżony o to, że:

w bliżej nieustalonym okresie czasu oraz miejscu lecz nie później niż do dnia 9 października 2023 r. podrobił w celu użycia za autentyczny dokument w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce II Wydział Kamy z dnia 15 czerwca 2023 r., w ten sposób, że stworzył za pomocą urządzenia skanującego plik oznaczony „CCF_000412.pdf”, na którym po jego otworzeniu znajdował się dokument w formie elektronicznej oznaczony tytułem postanowienie wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrołęce, II Wydział Kamy w dniu 15 czerwca 2023 r., w którym zmienił sygnaturę sprawy na 4024-0. Ds. 1591.2023 oraz treść sentencji na „uwzględnić wniosek skazanego Andrzeja J o odroczenie wykonania kary 3 (trzech) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt IIK 377/19 i odroczyć okres wykonania kary na okres 6 (sześciu) miesięcy tj. do dnia 15 grudnia 2023 r.”, a następnie połączył go z innym dokumentem, na którym znajdowała się pieczęć okrągła z wizerunkiem orła z godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis „Sąd Rejonowy * 8 * w Ostrołęce*” oraz pieczątką z napisem „na oryginale właściwe, za zgodność z oryginałem Z-ca Kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mgr Dorota G”, po czym użył ww. dokument jako autentyczny w ten sposób, że w dniu 9 października 2023 r. w Ostrołęce, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckiego przesłał plik oznaczony „CCF_000412.pdf” na którym znajdował się podrobiony dokument w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrołęce II Wydział Kamy z dnia 15 czerwca 2023 r. do Andrzeja J za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wywołania u niego przekonania, że Sąd Rejonowy w Ostrołęce II Wydział Kamy w dniu 15 czerwca 2023 r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt II K 377/19, II Ko 141/23 uwzględnił wniosek obrońcy skazanego Andrzeja J o odroczenie wykonania łącznej kary 3 (trzech) lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt II K 377/19, tj. o czyn z ark 270 § 1 k.k.

W czerwcu 2025 roku Sąd Rejonowy w Łomży wydał pierwszy wyrok w tej sprawie. Uznał Sebastiana S. za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 10 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz wykonywania zawodu adwokata na 3 lata. Obciążył go też kosztami sądowymi.

W środę 26 listopada 2025 roku Sąd Okręgowy w Łomży rozpatrzył apelację i wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. - Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Łomży - poinformował nas sędzia Jan Leszczewski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łomży.

Sebastian S. od jakiegoś czasu oczywiście nie wykonuje zawodu - ciążą na nim również wyroki dyscyplinarne wydane przez Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie.

~Klient z polecenia, 14:21 27-11-2025,   75%
Prawidłowo. Odpowiednią decyzja
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~OTUA, 14:26 27-11-2025,   53%
W kryminałach POstKOmuna ma poparcie 90%.
..wśród prawników też chyba podobnie ..."wolne sądy"...
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~odp, 10:21 28-11-2025,   50%
@~OTUA Czy to prawda watpię. Natomiast wiedzą jak było za PIS jak na pomówieniach wydawano wyroki.  A sprawa Kosteckiego ktory zginął w celi za Ziobry
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Omg, 14:46 27-11-2025,   100%
Tylko tyle?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~oka, 15:29 27-11-2025,   89%
Ten adwokacina powinien mieć dożywotni zakaz. A co z innymi sprawami ??  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Niestety, 15:44 27-11-2025,   100%
Rażąco niski wyrok. Adwokat to dawid zaufania publicznego, dlatego nie, adekwatnie do popełnionego czynu
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Adam B., 16:23 27-11-2025,   0%
Bardzo  pomocny adwokat .I tyle w temacie.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Jju, 16:25 27-11-2025,   100%
@~Adam B. Bardzo. Postanowienie załatwia od ręki 😎
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Wiesiek, 16:56 27-11-2025,   100%
@~Adam B. ale który, przecież ten z artykułu już  nim nie jest??  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~.. zupa z jajem, 16:59 27-11-2025,   50%
Valdi żulek POwinien go zatrudnić , nadaje się do "przywracanie praworządności" u siepaczy " demokracji warczącej".
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ndhdhd, 16:38 28-11-2025,   -
Ale wydalili go z zawodu czy nie? 3 lata zakazu to cos innego, konkurencja rozpisywała sie o wydaleniu
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
